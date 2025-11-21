Suspeito de assassinar mãe e irmã morre em confronto com a polícia em Criciúma (SC)

CARLOS VILLELA

FOLHAPRESS

Mãe e filha foram encontradas mortas nesta quinta-feira (20) em Criciúma (SC). O suspeito, da mesma família, foi morto após confronto com a Polícia Militar. O homem poderia estar em surto, de acordo com a corporação.



As vítimas foram identificadas como Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e Talia da Silva Silveira, 28, e o suspeito, como Kelvin da Silva Silveira.



Agentes foram acionados após denúncia de que duas pessoas estavam feridas após ataque em uma casa no bairro Vila São José. Ao chegarem ao local, encontraram Kelvin, filho de Rita, com uma espingarda e em estado de agitação.



De acordo com a polícia, o homem apontou a arma para os agentes e foi então baleado.



Kelvin caminhou em direção ao pátio de casa, onde caiu, ainda segundo os agentes. O Samu foi acionado para atendimento, e o homem morreu no local.



Durante revista na casa, foi encontrado um buraco no porão, e a suspeita é que seria usado como cova para enterrar os corpos.



Talia foi encontrada morta no pátio da casa, e o corpo da mãe estava em um quarto. Ambas tinham ferimentos aparentemente causados por arma branca. A casa estava revirada e tinha marcas de sangue em diferentes cômodos.



Vizinhos relataram à polícia que o suspeito seria usuário de drogas e estaria frequentemente alterado.