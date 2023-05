Defesa de Anderson Torres descarta delação do ex-ministro

“Não podemos aceitar mais esse tipo de manifestação, que viola o estado democrático de direito, é inadmissível, causaram revolta aqueles atos de 8 de janeiro”

Em declaração dada nesta sexta-feira (12), a defesa do ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, afirmou que um possível acordo para uma delação premiada está descartado.

Torres estava preso desde o dia 14 de janeiro, em consequência de investigações sobre uma suposta omissão do até então ministro, em relação aos atos golpistas realizados no dia 8 do mesmo mês, quando extremistas depredaram o Congresso Nacional.

Ele foi solto nesta quinta-feira (11), depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou o uso de uma tornozeleira eletrônica.

O advogado de Torres, Eumar Novacki, criticou os atos golpistas e os considerou “odiosos” e de “baderna”.

O defensor também elogiou as ações do STF após a invasão.

“Não podemos aceitar mais esse tipo de manifestação, que viola o estado democrático de direito, é inadmissível, causaram revolta aqueles atos de 8 de janeiro”, afirmou.

As medidas cautelares para a soltura foram:

