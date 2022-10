Decepcionado com votação para deputado, Weintraub pretende viver nos EUA

Em abril ele deixou o cargo no Banco Mundial que ocupava e ainda não decidiu qual será seu futuro profissional

Fábio Zanini

Após uma eleição frustrante para deputado federal, em que teve pouco mais de 4.000 votos, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB-SP) pretende se estabelecer definitivamente nos EUA, onde vive desde que deixou o governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2020. “Fiquei surpreso, tive muito menos votos do que eu podia imaginar. Achei que eu tinha chance de ganhar a eleição”, afirma.

Weintraub tem desde abril direito a residência nos EUA, mas diz que só recentemente, após todas as etapas do processo de imigração terem sido concluídas, pôde deixar o país. Por isso, fez toda sua campanha remotamente, dos arredores de Washington, onde vive.

Em abril ele deixou o cargo no Banco Mundial que ocupava e ainda não decidiu qual será seu futuro profissional. O ex-ministro fez carreira no setor financeiro

Weintraub atribui a baixa votação a um processo intenso de “destruição de imagem” que sofreu da esquerda e da direita bolsonarista, com a qual está rompido. “O sistema me ameaçou e à minha família, por isso não volto ao Brasil”, diz.

Ele diz que não pretende votar no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro, embora tivesse a opção de comparecer à embaixada brasileira. “No dia da eleição, não vou nem sair de casa”, diz.

Embora à distância, Weintraub diz que pretende seguir participando do debate público brasileiro, por meio de lives e do instituto conservador Farol da Liberdade, ao qual é ligado. “Fiquei seis anos como homem público. Agora vou cuidar da família e das coisas que deixei de stand by”, afirma.