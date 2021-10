Crítico da Lava Jato, Bruno Dantas, do TCU, participa de reunião de Lira com integrantes do Ministério Público

Integrante do CNMP entre 2009 e 2011, Dantas é próximo do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

Camila Mattoso

O ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), participou da reunião realizada na noite de segunda (19) entre representantes do Ministério Público e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) para debater a PEC sobre mudanças no Conselho Nacional do MP.

Integrante do CNMP entre 2009 e 2011, Dantas é próximo do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e, assim como ele, um dos principais críticos da Lava Jato e da atuação dos procuradores nas investigações da operação.

A presença foi vista por alguns integrantes do MP como uma forma de Lira ter apoio em suas críticas ao modelo atual do CNMP e sua suposta incapacidade de punir promotores e procuradores.

Procurado, Bruno Dantas disse não ter ido à reunião para discutir a PEC, mas “apenas para defender que o Ministério Público de Contas não seja incluído na jurisdição do CNMP porque tem regime próprio.”