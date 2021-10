Quem é Guillermo Lasso, presidente do Equador que declarou estado de exceção

Assim, os militares equatorianos passam a ter uma proteção especial, ou imunidade, para atuarem sem risco de serem processados por suas ações

Isabella Cavalcante

São Paulo, SP

Guillermo Lasso, presidente do Equador, declarou estado de exceção, com a justificativa de combate à violência e ao tráfico de drogas no país. Assim, os militares equatorianos passam a ter uma proteção especial, ou imunidade, para atuarem sem risco de serem processados por suas ações.

O estado de exceção, que vale por 60 dias no território nacional e com ênfase em províncias com maior índice criminal, gera pressão pela aprovação de reformas governistas. O contexto atual envolve a oposição ameaçando destituir Lasso, e o presidente advertindo que poderá dissolver o Parlamento.

Mas quem é Guillermo Lasso? Até ano passado, ele era conhecido por suas tentativas de chegar à presidência do país. Lasso é conhecido por sua postura conservadora na política e integra o movimento de direita no Equador. A posse, em maio deste ano, contou com a presença do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido). O agora presidente ocupou outros cargos públicos e fez carreira como banqueiro, sendo um dos homens mais ricos do Equador.

Depósitos em offshores

Apesar de vir de uma família de classe alta, a fortuna de Lasso é atribuída, pelo menos em parte, a seus depósitos em offshores, ou seja, empresas fora do país de origem e localizadas em paraísos fiscais. No início do mês, o nome do atual presidente equatoriano surgiu na investigação Pandora Papers, do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), cujos parceiros no Brasil são a revista Piauí e o site Poder360.

A apuração apontou que Lasso inativou 10 de suas 14 offshores -ele nega ter relação ou receber benefícios das outras contas. “Sempre cumpri a lei equatoriana que proíbe candidatos e funcionários públicos de manter empresas offshore, como indiquei em minhas declarações juramentadas”, respondeu Lasso, em uma carta enviada pelo ICIJ. Em uma reportagem de 2017, o jornal argentino Página 12 afirmou ter obtido informações indicando que Lasso estaria ligado a 49 contas offshore. Além disso, os dados mostrariam que entre 1999 e 2000 a fortuna do agora presidente passou de US$ 1 milhão para US$ 31 milhões declarados.

Aumento de tensões

Apesar de ter sido eleito recentemente, o governo Lasso já causa grandes tensões no país. O presidente tem ameaçado o Parlamento com um instrumento previsto na Constituição de 2008 chamado de “morte cruzada”. Assim, caso os opositores se coloquem contra as reformas que deseja passar, ele poderá dissolver o Parlamento. Caso chegue a esse ponto, o Conselho Nacional Eleitoral deverá realizar novas eleições gerais, inclusive para presidente. Mas até o novo pleito ser organizado, Lasso seguiria governando o Equador.

Bolsonaro esteve na posse de Lasso

Lasso concorreu à presidência do Equador em 2013, 2017 e 2021, saindo vitorioso apenas da última vez. Ele tentou o pleito pelo Movimento CREO (Criando Oportunidades), do qual é fundador e presidente.

A posse, em maio deste ano, contou com a presença de Bolsonaro. Na época, chamou a atenção o fato de o presidente brasileiro ter respeitado os protocolos sanitários em meio à pandemia da covid-19 e ter utilizado máscara de proteção individual, o que não era visto e ainda é raro durante as aparições dele no Brasil.

Antes de alcançar a presidência do país amazônico, Lasso foi governador de Guayas entre 1998 e 1999. Logo depois, se tornou Ministro de Economia e Energia. Em 2003, assumiu o cargo de Embaixador Itinerante do Equador.