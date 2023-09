CPMI do 8 de Janeiro volta a se reunir hoje (12)

Eliziane Gama (PSD-MA) espera que a ex-subsecretária, em razão da função que ocupava, possa trazer informações relevantes ao colegiado

Depois de uma pausa causada pelo feriado de 7 de Setembro, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga a destruição causada por vândalos em prédios da Praça dos Três Poderes, volta a se reunir nesta terça-feira (12) para ouvir Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Segurança do DF.

Ela estava no cargo no fatídico dia, e a relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), espera que a ex-subsecretária, em razão da função que ocupava, possa trazer informações relevantes ao colegiado.

No mesmo dia da invasão, o presidente Lula assinou um decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Uma das providências do então interventor, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi exonerar nove agentes de segurança nomeados em cargos da secretaria, entre eles, Marília.

Os parlamentares também vão colher o depoimento da cabo da Polícia Militar Marcela da Silva Morais Pinno, que atuou na repressão aos golpistas e foi empurrada da cúpula do Congresso de uma altura de cerca de 3 metros. Em maio, Marcela foi promovida por atos de bravura.