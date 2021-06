CPI: Senadores pedem convocação de Ricardo Barros

Segundo Luís Miranda, Barros foi o nome citado por Bolsonaro como responsável pelas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin

Os senadores Jorginho Mello (PL-SC), Marcos Rogério (Dem) e Alessandro Vieira (Cidadania) protocolaram nesta segunda-feira (28) um pedido para que o deputado Ricardo Barros (Progressistas) seja convocado a depor para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Segundo o também deputado Luís Miranda, Barros foi o nome citado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como possível responsável pelo esquema de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Miranda e seu irmão, Luís Ricardo Miranda, falaram à CPI na última sexta-feira (25).

Em um dos documentos, ainda cita-se uma emenda produzida por Barros que autorizava a importação e distribuição de vacinas sem que precisasse do registro e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Em matéria publicada pelo jornal O Globo, afirma-se que ‘uma emenda do deputado federal Ricardo Barros (PP-RR), líder do governo na Câmara dos Deputados, ajudou diretamente na importação da Covaxin, vacina indiana na mira da CPI da Covid pela preferência dada a ela pelo governo brasileiro’. Entre as agências incluídas estava a da Índia, a Central Drugs Standard Control Organizations (CDSCO).

Além dessa, outras duas emendas no mesmo sentido foram apresentadas pelos deputados Orlando Silva e Renildo Calheiros, ambos do PCdoB. “Diante deste contexto, pensamos que os convites supracitados serão de importância singular para exporem sua atuação e seus conhecimentos sobre os fatos acima relacionados, o que, por si só, justifica o convite para essa CPI, com o objetivo único de restabelecer a verdade.”

Notícia-crime

Também nesta segunda, o senador e vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou uma notícia-crime contra Bolsonaro ao Superior Tribunal Federal (STF) por prevaricação na compra dos imunizantes.

“Protocolei no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime por conta da grave denúncia envolvendo o presidente da República, de que não tomou nenhuma providência diante de ter sido noticiado da existência de um gigantesco esquema de corrupção existente no Ministério da Saúde”, disse o Raldolfe em vídeo.

“Prevaricação é crime exposto no Código Penal e, por isso, compreendemos a necessidade do Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República instaurarem um procedimento de investigação”, continuou.