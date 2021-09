CPI aponta 57 operações do BNDES com Hang, mas empresário nega favorecimento

Na versão do empresário, a empresa comprou máquinas da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), subsidiária do BNDES

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quarta-feira que documentos repassados pelo BNDES apontam 57 operações do banco de financiamento com o empresário Luciano Hang, totalizando R$ 27 milhões.

Durante depoimento na CPI, Hang negou ter sido favorecido com financiamento público. Ele rebateu a informação dizendo que o valor é o que as lojas faturam em um dia. Na versão do empresário, a empresa comprou máquinas da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), subsidiária do BNDES, e um terreno de uma empresa que tinha financiamento do banco e faliu e por isso aparece nas operações.

“O senhor pega dinheiro no BNDES e fatura R$ 30 milhões por dia. É uma beleza”, ironizou Omar Aziz.

Nesta semana, o empresário publicou um vídeo nas redes sociais declarando que levaria uma algema para a CPI e entregaria a chave para cada um dos senadores. Ao responder ao relator, Renan Calheiros (MDB-AL), Luciano Hang disse que foi apenas senso de humor. “Não (foi brincadeira), senador, mas também temos que ter senso de humor, né?”

Estadão Conteúdo