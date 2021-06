CPI adianta depoimento de Wilson Lima para o dia 10

Wilson Lima foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga fraudes na contratação de hospital de campanha no estado

O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), decidiu adiantar o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Wilson era esperado no dia 29 deste mês, mas, agora, comparecerá à comissão no próximo dia 10 de junho, quinta-feira.

O adiantamento atende um pedido do senador Marcos Rogério (DEM-RO), feito na abertura da sessão desta quarta (2). Com isso, o depoimento de “Markinhos Show”, assessor do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, será adiado. A nova data não foi divulgada.

Wilson Lima foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga fraudes na contratação de um hospital de campanha em Manaus-AM. Segundo investigações, membros da Secretaria de Saúde teriam favorecido empresários locais a mando do governador.

Policiais cumprem 25 mandados, sendo 19 de busca e apreensão e seis de prisão. Um dos alvos de prisão é secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo. Wilson Lima teve contra si ordens de busca e apreensão.

Durante o cumprimento das ordens, o empresário Nilton Lins teria recebido policiais a tiros e se escondido no Consulado da Suécia em Manaus.