Congresso derruba veto e fundo eleitoral será de R$ 5,7 bi

O trecho da LDO será promulgada. Ao vetar, o presidente afirmou que comprometeria outras partes do orçamento

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o fundo eleitoral segue a previsão de R$ 5,7 bilhões em 2022. Com a decisão inicial de Bolsonaro, o fundo seria de R$ 2,1 bilhões.

Com a decisão, o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será promulgada e entrará em vigor. Ao vetar, o presidente afirmou que o valor comprometeria outras partes do orçamento.

A aprovação teve apoio de parlamentares da base e da oposição. Na Câmara, foram 317 votos a favor e 146 contra. Já no Senado, foram 53 a favor e 21 contra.

Mesmo com a derrubada, parlamentares afirmaram que ainda não há definido o valor do fundo eleitoral para o ano que vem, já que, cabe ao relator-geral do Orçamento estabelecer o valor e votar a peça.

Após o veto, Bolsonaro não havia se mostrado contrário a aprovação do montante até apoiadores o cobrarem sobre. Só aí o presidente passou a culpar o vice-presidente do Congresso, Marcelo Ramos (PL-AM), pela aprovação.

Rebatendo, Ramos afirmou que, como presidente da sessão, não votou. Ainda assim, lembrou a ele que seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), votaram a favor.