Centrais sindicais se reúnem em apoio a enfermeiros após suspensão do piso da categoria

O posicionamento conjunto das centrais pode ser um sinal de reforço aos atos que estão sendo convocados

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

As centrais sindicais se reuniram para manifestar apoio aos enfermeiros depois da decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o novo piso salarial da categoria, neste domingo (4).

Em nota assinada por representantes das centrais CUT, Força Sindical, UGT, CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) e CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), as entidades pediram sensibilidade social ao STF.

“É importante ressaltar que a lei foi aprovada no Congresso e sancionada parcialmente pela presidência da República e é resultado de amplo debate e fruto de um consenso da sociedade para a valorização de uma categoria profissional essencial, que esteve à frente do combate à pandemia”, diz o documento.

O posicionamento conjunto das centrais pode ser um sinal de reforço aos atos que estão sendo convocados por entidades da enfermagem para sexta (9) na porta de hospitais e casas de saúde em defesa do novo piso da categoria.