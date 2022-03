Boulos diz que Randolfe não pode interferir em SP e que declarações podem ‘atrapalhar’ federação PSOL/Rede

Neste caso, segundo Randolfe, o coordenador do MTST poderia ser candidato a deputado federal, e o PSOL indicar o vice de Haddad

Mônica Bergamo

Pré-candidato pelo PSOL ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos reagiu à defesa que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) fez de um acordo para que eles apoiem a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo.

Neste caso, segundo Randolfe, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto poderia ser candidato a deputado federal, e o PSOL indicar o vice de Haddad.

Boulos e Randolfe agora integram a federação formada pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade, que terão que atuar juntos durante quatro anos. “Eu não vou interferir no Amapá [estado de Randolfe]. Espero que o senador respeite a decisão do PSOL de São Paulo e não interfira no nosso diálogo”, segue ele.

Na entrevista à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Randolfe Rodrigues repetiu mais de uma vez que a decisão será, de fato, do PSOL paulista. E afirmou que revelava apenas a sua percepção sobre a viabilidade de um acordo.

Boulos diz, no entanto, que “declarações como a dele podem atrapalhar mais do que ajudar a federação do PSOL e da Rede”.