Bolsonaro usa evento oficial com o agro para apresentar e elogiar Tarcísio em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou um evento de sua agenda oficial para elogiar o ex-ministro Tarcísio de Freitas e reforçar o seu vínculo

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou um evento de sua agenda oficial para elogiar o ex-ministro Tarcísio de Freitas e reforçar o seu vínculo com o ex-subordinado, que agora é pré-candidato ao Governo de São Paulo. O presidente é o idealizador da candidatura de Tarcísio para o Palácio dos Bandeirantes.

“Eu sou o técnico do time. Quem entra em campo são os ministros, disse Bolsonaro em discurso na abertura do Global Agribusiness 2022 na manhã desta segunda-feira (25), em São Paulo.

“Aqui é o agro, que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo”, afirmou o chefe do Executivo federal.

“Mas para isso sair do nosso interior até os portos, precisamos de infraestrutura. E aí entrou em campo o meu amigo capitão Tarcísio, que se voluntariou a integrar o nosso ministério.”

Bolsonaro então emendou que o “trabalho dele [Tarcísio] é conhecido por todos”, e citou alguns exemplos de realizações da pasta da Infraestrutura, como a duplicação de trecho BR-163. “Ele fez isso em tempo recorde”, apontou Bolsonaro.

“[O Tarcísio é] uma pessoa fantástica que foi descoberta por nós por acaso. Não foi nenhum partido político que ofereceu ele pra nós.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente foi acompanhado por uma comitiva de peso. Vários ministros do primeiro escalão estiveram ao lado de Bolsonaro no palco, como Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Marcos Montes (Agricultura), Joaquim Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente) e Fábio Faria (Comunicações).

Postulante no pleito paulista pelo Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio, também integrou o grupo, assim como Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado na chapa do ex-ministro.

Além deles, outros representantes do bolsonarismo se sentaram sobre o palco, como a deputada federal Carla Zambelli e os deputados estaduais paulistas Frederico D’Ávila e Gil Diniz –todos filiados aomesmo partido do presidente. Os três buscam se reeleger.