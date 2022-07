Oberdam Mendonça Carvalho é preso suspeito de estupro

O grau de proximidade ou parentesco que o ex-parlamentar tem com a vítima não foi revelado pela polícia.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Morrinhos Oberdam Mendonça Carvalho foi preso suspeito de cometer estupro. O delegado Fabiano Jacomelis disse que recebeu denúncia da própria vítima e iniciou a investigação.

A defesa do ex-vereador disse que ele se apresentou espontaneamente à polícia ao ser informado do processo judicial e do mandado de prisão pedido pelo Ministério Público.

O delegado informou que o mandado de prisão foi cumprido na semana passada. Como o processo está em segredo de Justiça, a polícia não pode relatar detalhes da investigação.

Oberdam Mendonça tem 55 anos e é agricultor, segundo registro feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-vereador foi eleito duas vezes, em 2004 e 2012.