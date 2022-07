Bolsonaro anuncia contrato de concessões de aeroportos

“Serão leiloados 15 aeroportos, agrupados em três blocos”, informou o presidente Bolsonaro por meio do Twitter

Na manhã desta segunda-feira (25), por meio do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou os contratos de concessões de 15 aeroportos no Norte, Centro-Oeste e no Sudeste.

Esta será a sétima rodada de concessões, o que vai gerar mais infraestrutura, desenvolvimento regional e empregos diretos e indiretos, trazendo modernização do setor da aviação regional para os próximos anos. “Serão leiloados 15 aeroportos, agrupados em três blocos”, informou o presidente.

Bloco Aviação Geral:

Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo (SP);

Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Bloco Norte II:

Aeroporto Internacional Val-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro, em Belém (PA);

Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá (AP).

Bloco SP/MS/PA/MG:

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP);

Aeroporto de Campo Grande (MS);

Aeroporto de Corumbá (MS);

Aeroporto Internacional de Ponta Porã (MS);

Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém (PA);

Aeroporto João Corrêa da Rocha, em Marabá (PA);

Aeroporto Carajás, em Parauapebas (PA); Aeroporto de Altamira (PA);

Aeroporto Ten. Cel. Aviador César Bombonato, em Uberlândia (MG);

Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros (MG);

Aeroporto Mario de Almeida Franco, em Uberaba (MG).