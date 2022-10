Bolsonaro se encontra com senadores eleitos

Entre os parlamentares, estavam a Damares Alves (Republicanos-DF), a Professora Dorinha (União Brasil-TO) e Rogério Marinho (PL-RN)

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se encontrou, nesta quarta-feira (05), com os senadores eleitos, em sua maioria bolsonaristas, para alinhas apoios para o segundo turno, que ocorre no próximo dia 30.

“Obviamente pedi para eles um esforço maior ainda até o dia 30 para conseguir mais pessoas para votar na gente. Assim, nós teremos a certeza que o Brasil não sofrerá qualquer retrocesso”, afirmou o mandatário.

Entre os parlamentares, estavam a Damares Alves (Republicanos-DF), a Professora Dorinha (União Brasil-TO), Rogério Marinho (PL-RN), Efraim Filho (União Brasil-PB) e Romário (PL-RJ).

Além desses, ainda estavam presentes outros parlamentares do União Brasil. O partido tem indicado que deixará os políticos livres para decidir quem devem apoiar no segundo turno das eleições.

Durante discurso, o presidente também comemorou o novo quadro do Senado Federal. “Temos um Senado mais centro-direita, que aprovará as propostas que interessem o Brasil com mais agilidade. Todo o Brasil vai ganhar com isso”, disse o mandatário ao lado dos senadores.

Nestas eleições, o Partido Liberal (PL), a sigla de Bolsonaro, foi o partido que mais elegeu senadores e que terá a maior bancada da Casa a partir do ano que vem.

Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também tem corrido para angariar seus próprios apoiadores. Após o primeiro turno, que ocorreu no último domingo, os colegas de corrida Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) anunciaram o apoio ao petista nesta nova fase.