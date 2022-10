Lula convida Tebet para campanha e, por apoio, recebe sugestões de projetos

Tebet anunciará seu apoio a Lula ainda nesta tarde, sem a participação do ex-presidente. O encontro público dos dois ficará para amanhã

Em almoço nesta tarde na casa da ex-senadora Marta Suplicy, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convidou a Simone Tebet (MDB) para integrar sua campanha no segundo turno e recebeu das mãos da emedebista um rol de propostas e projetos.

Tebet anunciará seu apoio a Lula ainda nesta tarde, sem a participação do ex-presidente. O encontro público dos dois ficará para amanhã, de acordo com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

“Ela apresentou ao presidente rol de propostas e projetos que gostaria de incorporar ao programa de governo”, declarou Gleisi, sobre o encontro entre Lula e Tebet. As ideias seriam nas áreas de educação, saúde e direitos da mulher. A dirigente disse que o convite para integrar a campanha foi feito “com todo o entusiasmo”. “Ela quer fazer um pronunciamento dela e a gente deve se encontrar amanhã publicamente. Estamos acertando a agenda, que está apertada”, revelou a líder do PT.

Gleisi negou que Tebet e Lula, na casa de Marta, tenham discutido participação em um eventual novo governo petista. Nos bastidores, a senadora, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, é cotada para assumir um ministério, como o da Agricultura.

Tebet vai declarar apoio a Lula a despeito da posição de neutralidade adotada pelo seu partido e do apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) anunciado pelo ex-presidente Michel Temer, uma das vozes mais importantes do MDB.

Estadão Conteúdo