Bolsonaro, Michelle e Damares vão ao Rio Grande do Sul neste sábado

Trio vai reforçar a campanha de Mourão, candidato ao Senado, e de Onyx Lorenzoni, postulante ao governo gaúcho

Na manhã deste sábado (3), a candidata ao Senado pelo Republicanos no Distrito Federal, Damares Alves, Michelle Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, candidato a reeleição, darão uma rápida pausa na campanha em Brasília para impulsionar os dois candidatos.

O trio vai participar de um grande evento com seis mil mulheres, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em apoio ao vice-presidente Hamilton Mourão, candidato ao Senado pelo Republicanos e ao ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, candidato ao governo gaúcho pelo Partido Liberal.

“Eu, Michelle e o presidente Bolsonaro vamos fazer um rasante pelo Rio Grande do Sul em apoio a dois grandes homens que tanto já contribuíram com o Brasil e farão um belo trabalho por esse estado. Os gaúchos merecem um governo estadual pujante, que promova fortemente o desenvolvimento econômico e social, e um senador atuante, no Congresso Nacional”, ressalta Damares.