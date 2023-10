Bolsonaro, Mauro Cid e Zambelli: veja lista de indiciamentos sugeridos pela CPI do 8/1

A CPI pretende entregar o documento à PGR (Procuradoria-Geral da República), à Polícia Federal e ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana que vem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A CPI do 8 de janeiro aprovou nesta quarta-feira (18) seu relatório final, com o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas.

A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pediu o indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

O relatório tem 1.333 páginas. O documento, obrigatório em comissões parlamentares de inquérito, pode apenas sugerir indiciamentos a autoridades responsáveis. A CPI pretende entregar o documento à PGR (Procuradoria-Geral da República), à Polícia Federal e ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana que vem.

Veja a lista de indiciamentos sugeridos e os crimes apontados no relatório: