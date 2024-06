Bolsonaro é recebido em Palmas por apoiadores e aliados com carreata

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), desembarcou nesta sexta-feira, 7, em Palmas (TO) para compromissos ligados às eleições de 2024. Ao chegar à cidade, Bolsonaro foi recebido por apoiadores e aliados políticos. O ex-chefe do Executivo participou de uma motociata e carreta em sua homenagem.

Em sua conta no X (antigo Twitter), o ex-presidente publicou trechos de sua passagem pelas ruas da cidade.

Junto à deputada estadual e pré-candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari (PL-TO) e ao senador e presidente do Partido Liberal em Tocantins, Eduardo Gomes (PL-TO), Bolsonaro passou pelas ruas da cidade sob a carroceria de uma caminhonete

Após escutar a multidão gritar “volta Bolsonaro”, em frente à Praça dos Girassóis em Palmas, o ex-presidente agradeceu a recepção, o calor humano e a consideração das pessoas ali presentes, dizendo também que a recíproca é verdadeira.

Em seu perfil do Instagram, Valcari agradeceu a presença do ex-presidente. “Que prazer te receber na capital mais jovem do país! O seu apoio é fundamental para minha pré-candidatura e para fortalecer o que venho fazendo em prol de Palmas. Trabalho, desejo de mudança e amor pelo Brasil nos move e nos une. Só tenho a agradecer. Vamos juntos!”, escreve na legenda de uma publicação feita na tarde desta sexta.

Até o momento da publicação desta reportagem, não houve retorno da assessoria de Bolsonaro e do PL sobre a agenda oficial do ex-presidente e os eventos ligados ao partido na cidade. Em seu Instagram, Eduardo Gomes apenas confirma que, neste sábado, 8, haverá um evento do PL Mulher no município com as presenças de Michelle Bolsonaro e Nilmar Ruiz.

Estadão Conteúdo.