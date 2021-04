Bolsonaro critica lockdown e STF: “Não sou ditador do Brasil”

“O pessoal vive reclamando que acabou o emprego. Quem fechou o comércio não fui eu”, esquivou-se o presidente

O presidente Jair Bolsonaro tem tornado rotina as críticas ao isolamento social e ao Supremo Tribunal sempre que encontra apoiadores no Palácio da Alvorada. Na manhã desta terça-feira (13), não foi diferente.

Quando perguntado sobre o desemprego no país, Bolsonaro culpou indiretamente uma decisão do STF que dá aos estados e municípios a liberdade de impor restrições próprias. O presidente disse ainda que não é “ditador do Brasil”.

“O pessoal vive reclamando que acabou o emprego. Quem fechou o comércio não fui eu. Quem te obrigou a ficar em casa não fui eu. Eu não sou ditador do Brasil”, cravou. “Quem deu poderes para estados e municípios fazerem o que estão fazendo, inclusive ignorando a Constituição? Não estou criticando nada. Mas quem foi que deu esse poder?”, complementou o presidente.

“Olha só, quando indicavam ministro do STF ninguém falava nada. Agora cobram tudo de mim”, declarou Bolsonaro. A fala tem relação à indicação de Kassio Nunes Marques ao Supremo.

Presidente ri sore Kassio Nunes x Moraes

Na noite de segunda (12), Bolsonaro soltou uma gargalhada ao ouvir de um apoiador que o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, foi sorteado relator do pedido de impeachment contra o também ministro da Corte Alexandre de Moraes.

“Caiu para o Kassio Nunes?”, respondeu Bolsonaro, antes de rir alto e reclamar de outra decisão do STF. “Eu não interfiro em lugar nenhum. Foi clara a decisão de um ministro do STF para abrir impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e não contra quem possivelmente desviou recurso”, disse ele, numa referência ao ministro Luís Roberto Barroso, que deu ordem ao Senado para abrir a CPI da Covid. Bolsonaro quer incluir prefeitos e governadores na investigação.

Nunes Marques foi o primeiro magistrado indicado pelo presidente para ocupar uma cadeira no STF. Nos primeiros seis meses no cargo, o ministro tomou decisões que agradaram a bolsonaristas e provocaram mal-estar entre outros integrantes do Tribunal.