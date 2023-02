Baleia e Eduardo Leite conversam sobre atuação conjunta de MDB e PSDB

Havia a intenção de a formação dos dois fazerem parte do mesmo bloco no Senado, mas não houve acordo com o PT. Na Câmara, isso pode acontecer

Juliana Braga

São Paulo, SP

O presidente do MDB, Baleia Rossi, e o do PSDB, Eduardo Leite, reuniram-se em Brasília na última terça-feira (7) para conversar sobre uma possível atuação conjunta.

Os dois fizeram uma análise do cenário, diante da possibilidade de uma federação entre PP e União Brasil, que somaria 108 deputados. Com o PL já com 99 deputados, e a federação de PT, PV, e PCdoB com 81, as duas legendas avaliam se uma atuação unida pode ajudar a evitar que sejam engolidas. A federação PSDB e Cidadania elegeu 18 deputados e o MDB, 42.

Havia a intenção de a formação dos dois fazerem parte do mesmo bloco no Senado, mas não houve acordo com o PT. Na Câmara, isso pode acontecer.

Trata-se de uma conversa inicial ainda, mas está no horizonte o PSDB ampliar a federação e incorporar o MDB. Seria uma tentativa de fortalecer ambos e criar condições para uma disputa presidencial m 2026.

Em Brasília, Eduardo Leite teve uma série de conversas nesta semana tentando reorganizar o partido. Além de ter se reunido com as bancadas da Câmara e do Senado, esteve também com o senador Rodrigo Cunha (União-AL), que deixou o partido para disputar o governo de Alagoas com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).