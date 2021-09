Aziz chama Hang de “disseminador de fake news”; comissão tem bate-boca

Os comentários do presidente ainda renderam um bate-boca entre os senadores anti-governo e Flávio Bolsonaro

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid, Omar Aziz (PSD-AM), chamou o depoente do dia, o empresário Luciano Hang, de “disseminador de fake news”. Além do bolsonarista, o senador ainda chamou o deputado Osmar Terra (MDB-RS) de “fanfarrão”.

As falas de Aziz vieram durante questionamento do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), onde ele perguntava a Hang se ele acreditava na supernotificação das mortes por covid-19. Os comentários do presidente ainda renderam um bate-boca entre os senadores anti-governo e Flávio Bolsonaro.

“Veio da Havan”

Em outro momento, ao ser questionado sobre seu papel na divulgação de fake news, o Hang negou qualquer relação com o assunto e afirmou que é chamado de “veio da Havan” exatamente por não saber de nada sobre tecnologia.

Aziz chegou a questionar, bem humorado, se ele estava falando sério. O empresário foi convocado à CPI para prestar esclarecimento sobre suspeitas de financiamento a disseminação de fake news, principalmente sobre o kit covid.

Em outro momento, Calheiros questionou se o empresário estaria sendo investigado pelo Ministério Público de Santa Catarina por ameaçar seus funcionários que, se não votassem em Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018, as lojas poderiam fechar e todos perderiam os empregos.

Hang afirmou que está sendo investigado, mas se declarou inocente. Ainda assim, Calheiros mostrou o vídeo onde o empresário teria feito as ameaças, o que rendeu algumas risadas indignadas de Aziz e outros senadores.