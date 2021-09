Senador aponta ataques sistemáticos nas redes sociais contra membros da CPI durante depoimento de Hang

O petista apontou um “ataque sistemático” nas redes durante o depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang

Constança Rezende e Renato Machado

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou um pedido para a presidência da CPI da Covid solicitar investigação sobre perfis nas redes sociais que interagiram com membros da comissão nesta quarta-feira (29). O petista apontou um “ataque sistemático” nas redes durante o depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang.

“Queria pedir administrativamente que vossa excelência solicite à polícia legislativa do Senado Federal que façam rastreamento de todas as contas em rede social que interagiram com membros titulares e suplentes dessa CPI no dia de hoje”, afirmou.

“Faço esse pedido porque claramente houve um ataque sistemático por robôs às nossas redes xingando, ofendendo e agredindo senadores da República, em uma ação orquestrada exatamente no dia do depoimento do senhor Hang”, completou. O pedido foi aceito pela cúpula da comissão.