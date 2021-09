Hang chama senador Kajuru de “cara de pau”

“Ele esse tempo atrás falou: Quem é esse Hang? Cresceu durante o governo Bolsonaro. Falou como se não me conhecia”

Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o empresário Luciano Hang chamou o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) de “cara de pau”. Segundo o bolsonarista, o senador teria pedido patrocínio da empresa dele, Havan, mesmo após dizer que não o conhecia.

“Ele esse tempo atrás falou: Quem é esse Hang? Cresceu durante o governo Bolsonaro. Falou como se não me conhecia. Quero mostrar ao Brasil aqui uma correspondência do senhor Kajuru pedindo patrocínio no dia 3 de setembro de 2019. Olha só a cara de pau”, disse.

O vice-presidente da mesa, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), não gostou da fala do empresário e cortou o microfone do depoente. No momento, Rodrigues estava presidindo a sessão. “O senhor pode repelir a informação de que o senador Kajuru pediu patrocínio. O senhor não pode faltar com respeito a um senador. O senhor não pode denominar atacar, ofender o senador. Por isso, peço que retire os termos”, pediu o parlamentar.

O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), também defendeu Kajuru. “O senador Kajuru é uma das referências dessa Casa”. Após o pedido, Hang se desculpou

Atestado de óbito

Outro questionamento feito a Hang é a suposta fraude na certidão de óbito da mãe, Luciana Hang. O empresário negou as acusações e afirmou que ficou sabendo por meio da própria CPI que a covid não havia constado no documento. “Tudo legalmente certo”, disse.

De acordo com a CPI, a certidão e o prontuário foram alterados pela operadora Prevent Senior, empresa que também está sendo investigada pela comissão por supostamente obrigar os médicos de receitarem o chamado “kit covid” e fraudar diversos documentos de alta.

Nessa terça (28), a advogada representante de um grupo de médicos da empresa, Bruna Morato, depôs à CPI. Hang teria dito que a comissão foi induzida ao erro por Morato. “Vocês foram induzidos ao erro. A Prevent Senior foi uma escolha minha, baseada nos amigos médicos que eu tinha”, explicou o empresário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

.