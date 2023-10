Avião da FAB decola para buscar brasileiros em Israel

Para sair de Israel, os voos devem acontecer sempre no período da tarde, para facilitar o transporte terrestre até os aeroportos

O avião KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou na noite de ontem (8) de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Roma, na Itália, onde vai aguardar autorização para viajar a Israel e buscar os brasileiros que lá estão após ataque palestino.

A aeronave tem capacidade para 230 passageiros, e a FAB já disse que a missão de resgate tem à disposição outro KC-30, dois KC-390 e dois VC-2.

No sábado (7), o grupo extremista islâmico armado Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Milhares de foguetes foram lançados, e vários terroristas entraram no território israelita pela Faixa de Gaza.

O grupo Hamas disse que o ataque foi o início de uma grande operação para retomada de território. Já são mais de mil mortes confirmadas.

Foto: AFP

Ao menos três brasileiros, sendo duas mulheres e um homem, estão desaparecidos desde sábado. Eles estavam em um festival de música eletrônica que ficava a cerca de 20 quilômetros da região atingida por bombas.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, são cerca de 14 mil brasileiros que moram em Israel e 6 mil na Palestina, incluindo 30 na Faixa de Gaza. O governo também prepara um plano para repatriar cidadãos atualmente nos territórios palestinos.

Para sair de Israel, os voos devem acontecer sempre no período da tarde, para facilitar o transporte terrestre até os aeroportos.