Araújo acusa Kassab de ‘pular o muro’ para tentar filiar Leite ao PSD

Kassab afirmou que Leite tem muitos admiradores no partido e que poderia haver um convite para que o gaúcho se filiasse

Fábio Zanini

Os acenos de Gilberto Kassab ao governador tucano do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, incomodaram o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Em entrevista ao programa “Em Foco”, da GloboNews, que vai ao ar nesta quarta (2), Kassab, presidente do PSD, afirmou que Leite tem muitos admiradores no partido e que poderia haver um convite para que o gaúcho se filiasse para disputar a Presidência.

Isso poderia ocorrer, segundo ele, em caso de desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Araújo disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que a fala de Kassab sugere que ele esteja abandonando Pacheco, seu “plano A” para a disputa do Palácio do Planalto. “Parece que o Pacheco já foi abandonado. Quando será que o PSD vai ter um candidato produzido nos seus próprios quadros, sem necessidade de ir buscar alternativas pulando o muro do vizinho? Já foi assim em relação ao DEM”, afirmou, em referência ao fato de Pacheco ter migrado do DEM para o PSD no ano passado.

Leite disputou com o governador de São Paulo, João Doria, a prévia tucana para presidente no ano passado, mas foi derrotado.