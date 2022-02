Bolsonaro ironiza acidente em obra do metrô em SP: ‘Transposição do Tietê’

Um desmoronamento nas obras da Linha-6 Laranja do Metrô de São Paulo na manhã da terça-feira fez ceder parte do asfalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ironizou nesta quarta-feira, 2, o acidente nas obras do metrô em São Paulo, que culminou na abertura de uma cratera na Marginal Tietê na capital paulista. “Semana que vem, concluímos a transposição do Rio São Francisco. Em São Paulo, teve a transposição do rio Tietê”, disse Bolsonaro aos risos a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Um desmoronamento nas obras da Linha-6 Laranja do Metrô de São Paulo na manhã da terça-feira fez ceder parte do asfalto.

Houve vazamento de uma galeria de esgoto e grandes transtornos para a população paulistana com o trânsito. O Ministério Público já apura as causas do acidente.

Estadão conteúdo