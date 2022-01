Após revelação do JBr,BNB adia posse de novo presidente

Nesta segunda-feira (3/1), o banco divulgou um comunicado ao mercado informando que a Diretoria Executiva do BNB permanece inalterada

Ary Filgueira e Lindauro Gomes

Mesmo de férias, o presidente Jair Bolsonaro não se desliga totalmente do trabalho. Com um olho no lazer e outro na imprensa, o chefe do Poder Executivo interveio já na prorrogação para barrar a nomeação de um ex-petista de carteirinha para a presidência do Banco do Nordeste (BNB).

A informação foi divulgada com exclusividade pelo Jornal de Brasília na última quinta-feira (30/12) e repercutida na mídia. Nesta segunda-feira (3/1), o banco divulgou um comunicado ao mercado informando que a Diretoria Executiva do BNB permanece inalterada.

O diretor de Negócios do banco, Anderson Possa, segundo o comunicado, vai acumular a Presidência do Banco do Nordeste. Conforme já vinha fazendo antes da matéria ser publicada.

De acordo com reportagem do Jornal de Brasília, José Gomes da Costa seria empossado nesta segunda como presidente do Banco do Nordeste (BNB). A indicação do petista, que ocorre nos estertores de 2021, fora avalizada pelo ministro Paulo Guedes. Além disso, tinha a bênção dos parlamentares do Centrão – grupo formado por 13 partidos que atuam juntos Câmara dos Deputados.

O atual diretor-financeiro do banco teria, inclusive, sido avisado da sua nomeação como presidente pelo Conselho Administrativo do banco.

Paulo Gomes foi filiado no PT em 19 de fevereiro de 2003. Vale lembrar que o Nordeste é reduto declarado do pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. A chegada de Costa ao BNB pode fortalecer ainda mais o nome de Lula na região. A conferir.

O BNB é o maior banco de fomento do Nordeste e movimenta uma verba que alcança os milhões de reais. Segundo o jornal O Globo publicou hoje, “o posto é cobiçado pelo Centrão, já que o banco é responsável por liberar microcrédito e verbas na região Nordeste, função estratégica em um ano eleitoral — o programa de microcrédito do BNB possui uma carteira de 2,4 milhões de clientes ativos, segundo dados de novembro do ano passado”.