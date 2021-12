Governo vai nomear petista para a Presidência do Banco do Nordeste

José Gomes da Costa será empossado como presidente do Banco do Nordeste (BNB). A indicação do petists foi avalizada por Paulo Guedes

Por Ary Filgueira e Lindauro Gomes

A aversão declarada do Palácio do Planalto ao Partido dos Trabalhadores (PT) parece ter arrefecido. Um petista de carteirinha passará a integrar o governo do ex-capitão do Exército no próximo ano.

José Gomes da Costa será empossado na segunda-feira (3/1) como presidente do Banco do Nordeste (BNB). A indicação do petista, que ocorre nos estertores de 2021, foi avalizada pelo ministro Paulo Guedes. Além disso, tem a bênção dos parlamentares do Centrão – grupo formado por 13 partidos que atuam juntos Câmara dos Deputados.

Atual diretor-financeiro do banco, José Gomes teria sido avisado da sua nomeação como presidente pelo Conselho Administrativo do banco. O BNB é o maior banco de fomento do Nordeste e movimenta uma verba que alcança os milhões de reais.

Paulo Gomes foi filiado no PT em 19 de fevereiro de 2003. Vale lembrar que o Nordeste é reduto declarado do pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. A chegada de Costa ao BNB pode fortalecer ainda mais o nome de Lula na região. A conferir.