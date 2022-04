Apoiador da motociata pró-Bolsonaro vendeu suplementos ao Exército

A Black Skull é representada no Brasil pela GDS Grow, segundo esclarece em sua própria página na internet

Fábio Zanini

A GDS Grow Dietary Supplements do Brasil LTDA, uma das apoiadoras da motociata da qual participou o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (15), efetuou 11 vendas para o Comando do Exército desde 2021. Ao todo, foram R$ 83.311,10 recebidos do governo federal de acordo com dados do Portal da Transparência.

No site da organização da motociata, o Acelera para Cristo, a “Black Skull Heavy Sports Nutrition” aparece como um dos apoiadores do evento. A Black Skull é representada no Brasil pela GDS Grow, segundo esclarece em sua própria página na internet.

Embora a empresa tenha chegado ao Brasil em 2015, as vendas para o Comando do Exército começaram apenas em 2021. Desde então, vendeu suplementos alimentares, como maltodextrin e BCAA, coqueteleiras para whey protein e até camisetas dry fit modelo “soldado do Bope”, de acordo com a descrição em notas fiscais. Só de camisetas foram 625.

A GDS Grow tem como sócios Marcelo Fernandes Bella e a Gmab​ Participações LTDA. O Painel mandou mensagens e telefonou para Marcelo, mas não obteve retorno até a publicação desta nota. O sócio administrador da Gmab Participações LTDA, Alberto Baggiani, afirmou ser apenas investidor, sem envolvimento na administração da empresa. Jackson Vilar, organizar da motociata, também não retornou os contatos.

Já o Comando do Exército afirmou que a legislação e a jurisprudência vigentes estabelecem as condições para a habilitação de empresas em processos de aquisição e que não cabe à Força legislar sobre o tema, apenas executar.

“Assim, resta claro que não é discricionária a decisão de autorizar ou não a participação de empresa(s) em processos de aquisição. Cabe ressaltar, ainda, que todas as fases do processo de aquisição sofrem controles e auditorias internas e externas ao Exército”, diz em nota. Reforça, ainda, não haver qualquer relação entre a motociata e o processo de aquisição.

A motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu milhares de participantes nesta sexta-feira (15) em um trajeto entre a cidade de São Paulo e o município de Americana, a 130 km da capital.

O ato reuniu motoqueiros portando bandeiras do Brasil e entoando gritos de apoio ao presidente. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao Governo de SP, também participou. O Governo de São Paulo ainda não divulgou uma estimativa oficial de participantes do ato.