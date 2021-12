Alcolumbre sai desmoralizado de votação que aprovou Mendonça no STF

Nos mais de 100 dias, mostrou dossiê contra Mendonça, fez campanha corpo a corpo e se recusou a receber o evangélico

Camila Mattoso

A aprovação no Senado da indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal) deixa Davi Alcolumbre (DEM-AP) desmoralizado perante aliados. O senador disse até o último momento que conseguiria entre 48 a 52 votos pela rejeição.

Nos mais de 100 dias, mostrou dossiê contra Mendonça, fez campanha corpo a corpo e se recusou a receber o evangélico. Com pouco poder desde que saiu da presidência da Casa, acaba o processo com ainda menos crédito.

O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi referendado por 47 votos a favor e 32 contra -houve duas ausências dentre os 81 senadores.

Eram necessários pelo menos 41 votos para a confirmação da indicação de Mendonça no plenário. A quantidade de votos a favor no Senado foi a mais baixa obtida dentre todos os atuais integrantes do STF.