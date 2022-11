Alckmin dá início formal a transição do governo

Os grupos se encontrarão no CCBB, que servirá de base para as equipes que irão preparar as primeiras medidas a serem adotadas pelo governo Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou, nesta terça-feira (08), três portarias que marcam formalmente o início da transição do governo. Alckmin, que também é coordenador-geral da equipe, anunciou os nomeados para coordenar os grupos durante coletiva de imprensa nesta tarde. Aloizio Mercadante será coordenador do grupo técnico, Floriano Pezaro coordenador-executivo, e Gleisi Hoffmann coordenadora da articulação política.

Além desses, o vice-presidente ainda anunciou os componentes de dois grupos técnicos. O de economia será composto por André Lara Resende, Guilherme Mello e Persio Arida. Já o de assistência social terá Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão. Os grupos se encontrarão no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que servirá de base para as equipes que irão preparar as primeiras medidas a serem adotadas pelo governo Lula.