Aécio Neves anuncia que será candidato a deputado federal

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (4) que será candidato à Câmara novamente.

O objetivo, segundo explicou, é fortalecer a candidatura do ex-deputado Marcus Pestana (PSDB) ao governo de Minas. O candidato a vice ainda não foi definido, mas o vereador Bruno Miranda (PDT) vai compor a chapa como candidato ao Senado.

“A partir de uma ampla reflexão que nós fizemos, optei por fortalecer a candidatura do companheiro Marcus Pestana, fortalecendo a nossa aliança que já existe na federação com o Cidadania, agora também com o PDT. E, nesse momento, estou abrindo mão da disputa pelo Senado para que o PDT, através do vereador Bruno Miranda, possa ocupar essa vaga, e ao nosso lado construir uma candidatura clara, limpa, corajosa, ousada e preparada”, afirmou, em vídeo publicado no YouTube.

Aécio agradeceu ao apoio dos eleitores para a candidatura de senador. O tucano lembrou que, quando ocupou o cargo, “construiu um projeto presidencial, uma candidatura à Presidência da República” -vaga pela qual tentou ser eleito em 2014, e perdeu no segundo turno para Dilma Rousseff (PT).

“Tenho que registrar que, lamentavelmente, o meu partido, o PSDB, nessas eleições, cometeu um grave equívoco ao não apresentar uma candidatura à Presidência da República que pudesse demonstrar que existe vida inteligente fora dos dois polos que hoje disputam de verdade a Presidência da República”, disse.

Segundo o político mineiro, o quadro nacional impactou nos cenários dos estados, levando a “decisões arriscadas, mas decisões responsáveis”. Apesar da desistência, Aécio garantiu que vai seguir o trabalho como deputado, que o mandato será “apenas uma etapa” e que “o projeto que eu acredito ainda vai muito longe”.