Pagode dos Prazeres retorna com edição carnavalesca

PDP – O Bloco, a partir das 17h, no Minas Tênis Clube.

O pagode promete mais de dez horas de festa com uma mistura perfeita de ritmos, reunindo, além do melhor do pagode, piseiro, axé e funk. Passarão pela festa Doze por Oito, com os clássicos do pagode, Boka de Sergipe, com os hits do carnaval, e ainda Adriana Samartini, Thiago Nascimento e outros. Os DJ’s Futuro e Fab Sales agitam a madrugada com o melhor da música eletrônica e do funk.

Para deixar a folia completa, os prazerosos ainda contam com um bar exclusivo com Spaten, Mikes e drinks servidos com Beefeater. Além disso, o PDP – O Bloco vai disponibilizar stands com adereços carnavalescos e, é claro, o item essencial: muito glitter. Os ingressos da próxima edição do PDP custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos neste link.

Sábado (9/3), a partir das 17h, no Minas Tênis Clube (SCEN, Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 3 Conjunto 6 – Asa Norte). Ingressos a partir de R$ 70.