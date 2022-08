Zelensky descarta acordo de paz enquanto houver tropas russas na Ucrânia

Zelensky disse que ficou “muito surpreso” ao ouvir o presidente turco dizer que a Rússia estava “pronta para algum tipo de paz”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartou nesta quinta-feira (18) qualquer acordo de paz com Moscou sem uma retirada prévia das tropas russas que invadiram seu país.

Zelensky disse que ficou “muito surpreso” ao ouvir o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dizer que a Rússia estava “pronta para algum tipo de paz”, acrescentando: “Deixe-os primeiro sair de nosso território e depois veremos”.

“Pessoas que matam, violentam, bombardeiam civis todos os dias em nossas cidades com mísseis de cruzeiro não podem querer a paz”, declarou Zelensky em Lviv (oeste), onde se reuniu com Erdogan e com o secretário-geral da ONU, António Guterres. “Não confio na Rússia”, acrescentou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Nas primeiras semanas da ofensiva, tentou chegar a Kiev, mas foi rechaçada e desde então concentrou sua operação principalmente no leste e no sul do país, com apoio das forças separatistas pró-russas da região do Donbass.

