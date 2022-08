Projeto que capacita brasilienses para o Carnaval segue com programação aberta

Com inscrições ainda abertas, o projeto gratuito de estudos promove aulas sobre criação de adereços, fantasias, samba-enredo e afins

A programação do projeto Escola de Carnaval segue a pleno vapor com inscrições abertas. A iniciativa prevê organizar a cadeia produtiva carnavalesca no DF para 2023, com cursos divididos em quatro módulos que abrangem todas as etapas para a formação de uma festa carnavalesca. Com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e execução da Associação Luta pela Vida, o objetivo é capacitar quem gostaria de trabalhar com o carnaval, devolvendo novas possibilidades de renda e alegria para a capital do Brasil.

O público do projeto abrange diferentes grupos como escolas de samba, blocos carnavalescos, produtores e público em geral. São abordados, com professores renomados que atuaram ou atuam em grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, assuntos visuais referentes ao carnaval, como: desenhos artísticos de fantasias/figurinos; maquiagem de carnaval; análise estrutural das alegorias e adereços, cenografia carnavalesca, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, comissão de frente e alas coreografadas, nesta segunda etapa, que começou no início de agosto.

“A Escola de Carnaval é o projeto mais importante para a retomada do carnaval tradicional nos desfiles das escolas de samba para 2023, na necessidade de reorganizar e rearticular toda a cadeia produtiva ligada ao carnaval das escolas de samba”, diz Sol Montes, subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Sobre as disciplinas

O 2º módulo da programação segue com diferentes disciplinas em torno do carnaval. Uma matéria que merece ser destacada é a Maquiagem de Carnaval, que está sendo ministrada pelo professor Ubiratan Silva, ex-Beija Flor, dos dias 15 a 18 de agosto, de 18h às 22h, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte). No curso, elementos como a maquiagem artística, maquiagem para passistas, consultoria, direcionamento das maquiagens de acordo com as fantasias serão ensinados.

Já, no 4º módulo, que também será praticado em agosto e setembro, há três disciplinas ainda com inscrições abertas, e já definidas: Descentralização – Mestre Sala e Porta-Bandeira, Alas Coreografadas e Comissão de Frente.

Serviço

Escola de Carnaval – 2º e 4º módulos

Onde: presencial no Eixo Cultural Ibero-Americano e regiões administrativas do DF

Quando: 15 de agosto a 15 de setembro

Para mais informações: e-mail: [email protected] ou (61) 99199-9063

Inscrições: abertas para as aulas de Descentralização de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente e Alas Coreografadas