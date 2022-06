Zelenski diz que ‘milhões passarão fome’ se Rússia seguir bloqueando portos

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, alertou para a possibilidade de milhões de pessoas ao redor do mundo morrerem de fome

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, alertou nesta quinta-feira (9) para a possibilidade de milhões de pessoas ao redor do mundo morrerem de fome se a Rússia não permitir a exportação de grãos, em seus portos. Rússia e Ucrânia travam batalha desde fevereiro.

“Não podemos exportar nosso trigo, milho, óleo vegetal e outros produtos que desempenharam um papel estabilizador no mercado global”, disse ele, em pronunciamento reproduzido pela rede de TV americana CNN.

“Isso significa que, infelizmente, dezenas de países podem enfrentar uma escassez física de alimentos. Milhões de pessoas podem morrer de fome se o bloqueio da Rússia ao Mar Negro continuar”, acrescentou.

Em maio, as forças russas bloquearam todos os portos da Ucrânia no Mar Negro, impedindo, na prática, que os estoques de grãos do país sejam exportados. Moscou condicionou a liberação da passagem de navios ucranianos à revogação das sanções aplicadas pelo Ocidente contra seus produtos de exportação.

A União Europeia chegou a afirmar que existem “várias provas” de que a Rússia está roubando trigo da Ucrânia ou destruindo estoques, o que arrisca agravar a crise alimentar no mundo.