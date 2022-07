WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está online, diz site

O WhatsApp deve lançar em breve a opção que permite aos usuários esconder que estão online em seu status no aplicativo

A funcionalidade está sendo testada na versão beta para iOS, sistema operacional da Apple, e ainda não tem data de lançamento.

O modo invisível já está disponível nas outras redes sociais da Meta –Instagram e Facebook– e no principal concorrente do WhatsApp, o Telegram.

Segundo o site WABetaInfo, especializado em atualizações do app, a empresa também está testando o recurso nas versões para Android e PC.

A captura de tela divulgada pelo perfil do site no Twitter na última sexta (1º) mostra que a aba “privacidade” das configurações do aplicativo será alterada.

A opção “visto por último” passará a ser “visto por último e online”.

Nessa tela, o usuário vai poder escolher se “todos”, “contatos” ou “ninguém” poderá ver o status.

A empresa ainda não confirmou oficialmente o lançamento do recurso.