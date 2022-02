Ucrânia afirma ter perdido controle da central nuclear de Chernobyl para russos

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia anunciado, horas antes, que as forças russas estavam tentando tomar a região

Um assessor presidencial informou que a Ucrânia perdeu o controle da central nuclear de Chernobyl, após uma batalha com tropas russas. O conselheiro Myhailo Podolyak revelou à Associated Press que as autoridades ucranianas sabem dizer quais são as condições atuais das instalações da antiga usina nuclear, o local do pior desastre nuclear do mundo, em 1986.

“Após o ataque absolutamente sem sentido dos russos nessa direção, é impossível dizer que a usina nuclear de Chernobyl está segura”, disse ele.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia anunciado, horas antes, que as forças russas estavam tentando tomar a região.

Estadão Conteúdo