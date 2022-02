Comissão do Senado condena invasão russa e cobra ação do governo brasileiro

Invasão atenta contra a “integridade territorial de um país soberano”, diz Kátia Abreu

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal divulgou uma nota na qual condena a invasão militar russa do território ucraniano. A nota, assinada pela presidente da comissão, a senadora Kátia Abreu (PP-TO), também pede atuação do Brasil no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas para ajudar a resolver o conflito.

“A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal considera as ações militares russas na Ucrânia fato de extrema gravidade, que viola princípios fundamentais da Carta da ONU e do direito internacional, por atentar contra a soberania e a integridade territorial de um país soberano e colocar em risco a vida de cidadãos inocentes”, afirma a nota.

“Em consonância com as diretrizes constitucionais que regem nossas relações internacionais, o Brasil deve, em especial em sua atuação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, propugnar pela cessação imediata da violência e pela resolução pacífica do conflito, com respeito à autodeterminação e à integridade territorial dos Estados”, conclui.