Bolsonaro se pronuncia sobre tensão na Ucrânia

Em sua conta no Instagram, o presidente Jair Bolsonaro se manifesta sobre os ataques na Ucrânia e promete proteção à brasileiros que estão no país.

Segundo Bolsonaro, a Embaixada do Brasil em Kiev está aberta e dedicada, com prioridade em proteger os 500 cidadãos brasileiros que se encontram no país. Além disso, segundo ele, a Embaixada também está prestando informações através do site e do Telegram.

Confira a nota completa:

A Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada, com prioridade, à proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia. A Embaixada vem renovando o cadastramento dos brasileiros e tem-lhes transmitido orientações, por meio de mensagens em seu site (kiev.itamaraty.gov.br), em sua página no Facebook (https://www.facebook.com/Brasil.Ukraine) e em grupo do aplicativo Telegram (https://t.me/s/embaixadabrasilkiev).

Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam.

O Itamaraty disponibiliza, ainda, para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610