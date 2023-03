Twitter sofre pane que inabilita links externos

Especialistas afirmam que o Twitter funciona com poucos funcionários, deixando a plataforma vulnerável a interrupções

A rede social Twitter sofreu sérias alterações em seu funcionamento nesta segunda-feira (6) que, segundo usuários de todo o mundo, os impediam de visualizar links de artigos de outros sites.

“Neste momento, algumas partes do Twitter podem não estar funcionando como se espera”, informou a companhia por meio de um tuíte, no qual assegurava que os problemas registrados nesta segunda eram “consequências indesejadas” de uma atualização da plataforma.

A falha, que parece ter começado a ser resolvida menos de uma hora depois, ocorreu enquanto o Twitter, de propriedade do bilionário Elon Musk, enfrenta críticas sobre o funcionamento da rede, após uma onda de demissões que reduziu em dois terços seu pessoal.

Especialistas afirmam que o Twitter funciona com poucos funcionários, deixando a plataforma vulnerável a interrupções, e a expõe à desinformação e a conteúdo nocivo.

Durante a falha, os usuários que tentavam abrir links viam a mensagem “seu plano da API não inclui acesso a este site”·

Uma API, ou interface de programação de aplicativos, se refere ao software do Twitter disponibilizado aos desenvolvedores externos para que realizem suas próprias adaptações da plataforma.

O Twitter anunciou no mês passado que deixará de permitir o acesso gratuito a desenvolvedores externos, pois a empresa busca novas formas de obter receita.

Desde que Musk assumiu as rédeas do Twitter, no ano passado, a rede social sofreu situações caóticas e perda de anunciantes, que eram sua principal fonte de renda.

