Trump é ‘claro favorito do outro lado’, diz Biden após votação recorde em Iowa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após vitória recorde de Donald Trump nas primárias do estado de Iowa, o presidente dos Estados Unidos e provável candidato à reeleição pelo Partido Democrata, Joe Biden, afirmou que seu rival político é o favorito entre os republicanos para disputar a Casa Branca em 2024. Ao acrescentar que a corrida eleitoral se dará contra extremistas, o atual chefe do Executivo americano pediu mais recursos para sua campanha.

“Parece que Donald Trump acabou de ganhar em Iowa. Ele é o claro favorito do outro lado neste momento”, escreveu Biden nas redes sociais nesta terça (16), em mensagem acompanhada de um link para doação. “Mas o problema é o seguinte: esta eleição sempre seria você [eleitor] e eu contra os republicanos extremistas do Maga [sigla para Make America Great Again, slogan do ex-presidente].”

Confirmando expectativas, Trump venceu com facilidade a primeira batalha pela nomeação republicana da corrida pela Casa Branca, em Iowa, na segunda-feira (15). Com mais de 95% dos votos contados, o ex-presidente tem 51% de apoio –maior percentual já obtido em uma disputa do partido. A distância para Ron DeSantis, que teve 21,2% dos votos, foi de praticamente 30 pontos percentuais, outro número inédito.

O resultado fortaleceu a perspectiva de um novo embate entre o empresário e Biden em novembro. Nas eleições de 2020, o republicano venceu o democrata no estado de Iowa, mas acabou derrotado na disputa nacional.