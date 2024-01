Resultado do Enem 2023 faz site do Inep sair do ar

A Página do Participante, que é acessada através do site do Inep, com login do gov.br, estava instável desde cedo

Aqueles que esperavam ansiosamente pelas 9h, horário marcado para a divulgação das notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2023, se decepcionaram. O número de acessos foi tão grande que o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, saiu do ar. A Página do Participante, que é acessada através do site do Inep, com login do gov.br, estava instável desde cedo, e muitos já relatavam problemas desde a madrugada, com quedas frequentes devido ao excesso de acessos instantâneos. Além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).