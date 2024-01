Governo Federal visita áreas afetadas por fortes chuvas no Rio de Janeiro

Comitiva coordenada pelo ministro Waldez Góes se reunirá com o governador Cláudio Castro, prefeitos e representantes das defesas civis

Na manhã desta terça-feira (16), uma equipe composta por ministros e secretários, liderada por Waldez Goés, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, saíram da Base Aérea de Brasília rumo ao Rio de Janeiro, para sobrevoar as áreas afetadas pelas fortes chuvas. A previsão de chegada é às 9h30.

Essa foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e tem como objetivo levar ajuda aos moradores de cidades fluminenses afetadas. “Ontem falei com o governador Cláudio Castro. O governo federal continuará atento para apoiar todos os estados e municípios do Brasil em momentos de dificuldade, sem diferenciar partidos e sempre respeitando os governantes eleitos pelo povo”, disse o presidente na rede social ‘X’.

“Conforme determinação do presidente Lula, estaremos nesta terça-feira no Rio de Janeiro para dar todo o apoio necessário aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Faremos reuniões técnicas detalhadas, visando uma abordagem mais aprofundada e eficaz”, destaca Waldez Góes. “Já reconhecemos, de forma sumária, a situação de emergência em quatro cidades e faremos todo o possível para que os recursos para atendimento à população sejam liberados o quanto antes”, completa.

A comitiva também visitará áreas atingidas pelas fortes chuvas na cidade de Belford Roxo. “O objetivo é verificarmos in loco a situação dos municípios atingidos. Vamos fazer todo o possível para as cidades recebam o quanto antes recursos da Defesa Civil Nacional para assistência humanitária e, em um segundo momento, também para restabelecimento de serviços e reconstrução de infraestruturas e moradias destruídas ou danificadas pelo desastre”, afirmou o ministro Waldez Góes.