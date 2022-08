Três policiais suspensos nos EUA após detenção violenta viralizar em vídeo

“Isto é grave”, diz alguém perto da câmera. Quando os pedestres tentam se aproximar dos policiais, um deles exige que se afastem

Três policiais foram suspensos e estão sendo investigados no sul dos Estados Unidos após a divulgação de um vídeo que os mostra agredindo violentamente um homem em uma detenção no Arkansas.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi gravado por um transeunte perto da cidade de Mulberry no domingo (21). As imagens mostram os três agentes segurando um homem branco, dando joelhadas, chutando suas pernas e batendo seu rosto contra o chão de cimento.

“Isto é grave”, diz alguém perto da câmera, que capta sua voz. Quando os pedestres tentam se aproximar dos policiais, um deles exige que se afastem.

Este último incidente de brutalidade policial captado por uma câmara provocou indignação no país marcado pela morte de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco em Minneapolis em maio de 2020.

A violenta detenção ocorreu no domingo do lado de uma mercearia, segundo a polícia do estado do Arkansas, que disse que abriu uma investigação sobre o “uso da força” por parte dos agentes.

Gary Baxter, prefeito de Mulberry, anunciou que um dos oficiais foi colocado em “licença administrativa” até o resultado da investigação. Os outros dois, funcionários do condado de Crawford, também foram suspensos, segundo a polícia do Arkansas.

O suspeito, Randall Worcester, de 27 anos, foi levado para o hospital antes de ser preso, de acordo com as autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A emissora local 40/29 News informou que ele foi acusado de uma série de crimes que incluem agressão, assalto e resistência à prisão. Segundo a rede, o homem foi detido depois de ameaçar o funcionário de um posto de gasolina.

Inicialmente, ele colaborou com os policiais, mas em seguida tentou atacá-los, segundo o xerife do condado de Crawford, Jimmy Damante, que não informou se ele estaria ou não armado.

© Agence France-Presse