Tempestade de inverno deixa 26 mortos nos EUA no Natal

O clima extremo, com temperaturas de até -48ºC, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano

A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou 26 mortos e milhares de lares sem eletricidade neste domingo de Natal, após quatro dias de ventos polares no centro e leste do país.

O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até -48ºC, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano.

O condado de Erie, no noroeste do estado de Nova York, foi particularmente afetado. Sete pessoas morreram no local devido à tempestade, segundo Mark Poloncarz, seu representante.

Algumas vítimas foram encontradas em carros e outras na rua, em meio à neve. “É horrível, uma catástrofe”, comentou Poloncarz.

Autoridades americanas confirmaram 26 mortos em oito estados devido à tempestade rara que atinge o país desde a noite de quarta-feira. Algumas ocorreram em estradas, devido ao asfalto congelado e à visibilidade ruim.

Entre 30 e 60 centímetros de neve ainda devem cair durante a noite, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês).

Dunas de neve

Uma proibição de viajar pela região está em vigor desde a última sexta-feira, mas centenas de pessoas ainda estavam retidas em seus veículos. Para resgatá-las, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, mobilizou a Guarda Nacional no condado de Erie e na cidade de Buffalo, onde os serviços de emergência estavam praticamente paralisados.

O fornecimento de energia não será restabelecido por completo em Buffalo até amanhã, alertou Poloncarz, que pediu aos moradores que não saiam de casa, uma vez que as estradas permanecem intransitáveis.

“Os ventos são tão fortes que a neve forma dunas de areia. É uma loucura”, comentou ontem Ali Lawson, 34, que mora em Buffalo há oito anos.

Quase 1,7 milhão de clientes em todo o país ficaram sem eletricidade no fim de semana, segundo o site Poweroutage.us. Por volta das 18h GMT de hoje, cerca de 153.000 clientes permaneciam nessa situação. Os estados mais afetados eram Maine, Nova York, Virgínia, Washington e Vermont.

Segundo o NWS, as temperaturas no centro e leste dos Estados Unidos devem voltar “aos padrões da estação em meados da próxima semana”.

O tráfego aéreo melhorava gradualmente, com quase 1,5 mil voos cancelados hoje e 3,4 mil na véspera, segundo o FlightAware.com. Para muitos viajantes, o pesadelo continuava nos aeroportos de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit, Minneapolis e Nova York.

