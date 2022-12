Queda de ônibus em rio da Espanha deixa seis mortos

Os outros seis passageiros foram encontrados mortos, segundo equipes de resgate, que postaram no Twitter uma imagem do ônibus

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas na véspera de Natal depois que um ônibus caiu de uma ponte e despencou por dezenas de metros em um rio no noroeste da Espanha.

O acidente ocorreu no sábado, pouco antes das 21h30 (17h30 em Brasília), em uma ponte do município de Cerdedo-Cotobade, localizado na Galícia, perto da fronteira com Portugal, informaram as autoridades locais neste domingo(25).

No total, oito pessoas estavam no ônibus, que viajava entre as cidades de Lugo e Vigo. Entre as vítimas do acidente, duas foram resgatadas com vida: o motorista, de 60 anos, e uma mulher.

Os outros seis passageiros foram encontrados mortos, segundo equipes de resgate, que postaram no Twitter uma imagem do ônibus.

As duas primeiras vítimas foram encontradas próximas aos destroços do veículo, poucas horas após o acidente.

Os corpos das outras quatro pessoas foram recuperados no rio Lérez, onde ocorreu a tragédia, segundo a Defesa Civil. Até então, o número de desaparecidos era incerto, pois o motorista tinha “dúvidas” sobre quantos estariam no ônibus no momento do acidente.

Intensas chuvas

“As equipes de resgate confirmam que todas as pessoas desaparecidas foram resgatadas”, disse o Serviço de Emergência da Galícia no Twitter, especificando que as buscas seriam concluídas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Defesa Civil, cinco espanhóis da Galícia estão entre os mortos, incluindo uma mãe e seu filho. A sexta vítima fatal é uma mulher de nacionalidade peruana que cuidava de um idoso em Cerdedo-Cotobade.

Entre os passageiros do ônibus estavam pessoas que visitavam parentes detidos na prisão de Monterroso, localizada no centro da Galícia, na véspera de Natal, informou o jornal regional La Voz de Galicia.

Um motorista deu o sinal de alarme após verificar que a barreira de segurança da ponte estava destruída. O serviço de emergência recebeu uma chamada de dentro do ônibus, o que permitiu localizar o veículo.

As operações de resgate foram complicadas pelas intensas chuvas que caíram durante a noite e também pelo relevo da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grande desnível

Sob a ponte existe “um grande desnível” de “trinta metros”, confirmou um porta-voz da Defesa Civil. Em comunicado, os socorristas reportaram que chegava a atingir os 75 metros em determinadas partes.

Estas condições obrigaram que os trabalhos de busca fossem suspensos por várias horas e retomados na manhã deste domingo.

O incidente “é uma tragédia absoluta”, disse à imprensa o prefeito de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, destacando o “profissionalismo” das equipes de resgate enviadas ao local.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente, ainda desconhecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o porta-voz da Defesa Civil, o motorista do ônibus tem experiência ao volante e, além disso, testou negativo para álcool e drogas.

“Ainda não sabemos com certeza as causas”, mas “é verdade que as condições climáticas estavam muito ruins ontem à noite (sábado)”, confirmou o presidente da comunidade da Galícia, Alfonso Rueda.

© Agence France-Presse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE