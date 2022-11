Taxa de desemprego nos países da OCDE fica estável em setembro, em 4,9%

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informou que a taxa de desemprego entre os países do grupo ficou em 4,9%

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informou que a taxa de desemprego entre os países do grupo ficou em 4,9% em setembro, mesmo resultado do mês anterior. Em comunicado, a OCDE lembra que o nível é levemente superior à mínima desde o início da série histórica em 2002, de 4,8%, registrada em julho do ano atual.

A taxa de desemprego de setembro está 0,4 pontos porcentuais abaixo do nível pré-pandemia da covid-19. A taxa de desemprego na OCDE para homens e mulheres ficou em geral estável em setembro para mulheres e também para homens, em 5,1% e 4,6%, aponta a nota.

O desemprego caiu no mês de setembro no Canadá, no México e nos EUA, com estabilidade no Japão. Já em Israel e na Coreia do Sul ele aumentou, acrescenta a OCDE.

Estadão Conteúdo